В Гамбії від численних укусів собаки загинув син обраного президента

Про це повідомляє ТСН з посиланням на BBC.

Як повідомляється, обраний президент не зміг приїхати на похорони свого сина, оскільки африканська регіональна організація ЕКОВАС задля безпеки йому порадила залишатись в Сенегалі до четверга, - запланованої дати його інавгурації.

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Зазначається, що Барроу виграв вибори ще минулого року, однак чинний президент Ях'я Джамме його перемоги не визнає.

Крім того, за інформацією ЕКОВАС, розглядається ймовірність військового втручання, щоб змусити чинного президента відмовитись від влади.