В Гамбії від численних укусів собаки загинув син обраного президента
00:33, 17 січня 2017Світ
502 0
В місті Манджаї від численних укусів собаки загинув восьмирічний син новообраного президента Гамбії Адама Барроу. Хлопчик на ім'я Хабібу помер дорогою в лікарню.
Обраний президент Гамбії Адам Барроу / REUTERS
Про це повідомляє ТСН з посиланням на BBC.
Як повідомляється, обраний президент не зміг приїхати на похорони свого сина, оскільки африканська регіональна організація ЕКОВАС задля безпеки йому порадила залишатись в Сенегалі до четверга, - запланованої дати його інавгурації.
Читайте такожПрезидент Гамбії, який правив понад 22 роки, передумав визнавати поразку на виборах
Зазначається, що Барроу виграв вибори ще минулого року, однак чинний президент Ях'я Джамме його перемоги не визнає.
Крім того, за інформацією ЕКОВАС, розглядається ймовірність військового втручання, щоб змусити чинного президента відмовитись від влади.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter