У Туреччині судять 330 осіб за спробу перевороту - ЗМІ

Як повідомляє Deutsche Welle, в ув'язненні перебувають лише 240 із них; йдеться здебільшого про кадетів училища артилерійських та ракетних військ.

Окрім спроби повалення конституційного ладу, їм закидають вбивства та замахи на вбивство. Підсудним загрожує довічне ув'язнення.

Для слухання справи використовується спеціально споруджена судова зала на понад 1550 місць. Навколо приміщення суду літає безпілотник спецслужб, посилено заходи безпеки. Один із підсудних, Адбулкадир Кахраман, у своїх свідченнях заявив, що його командир у ніч путчу видав кадетам боєприпаси та попередив, що стався теракт. Свідчення інших підсудних є схожими.

Як повідомлялося, після провальної спроби перевороту в Туреччині 15 липня уряд провів кілька хвиль масових арештів та звільнень, передовсім серед держслужбовців та силових структур. Метою чисток було виявити прихильників руху Фетхуллаха Гюлена, на якого Анкара покладає відповідальність за організацію путчу.

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Як повідомлялося, 15 червня 2016 року в Туреччині була зроблена спроба державного перевороту. Загинуло понад 240 осіб. Після придушення путчу президент країни Реджеп Тайїп Ердоган назвав головним змовником Гюлена – свого давнього опонента.

Сам Гюлен, який проживає у США, категорично заперечує свою причетність до цих подій. Тим не менш турецька влада вимагає його екстрадиції на батьківщину і називає його лідером терористичної організації.

Загалом після путчу влада заарештувала понад 41 тис. осіб, а також було звільнено або відсторонено близько 100 тис. Усіх їх підозрюють у зв'язках з Гюленом. Серед жертв чисток багато вчителів, поліцейських, суддів і журналістів.

Турецький парламент 3 січня продовжив режим надзвичайного стану на три місяці, до 19 квітня 2017 року.