Трамп оцінив свою ефективність на посаді президента на п'ятірку
Президент США Дональд Трамп оцінив свою ефективність на п'ятірку, однак поставив собі трійку за те, як він доносить до людей важливість своїх дій.
Як повідомив він в інтерв'ю Fox News, за свою роботу він готовий поставити собі "A" (американський аналог оцінки "5"), підкресливши, що результат завжди важливіше, передає 112 Україна.
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Тим не менш президент США зізнався, що йому не завжди вдається ефективно розповісти людям про важливість тих чи інших рішень — і за це Трамп поставив собі "C+" (аналог "3+").
"Думаю, я зробив багато чудових речей, але я не думаю, що я і мої люди досить добре пояснювали їх американській публіці", - сказав американський президент.
Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що помилка у визначенні найкращого фільму на врученні премії "Оскар" пов'язана з надмірною зацикленістю американських кіноакадеміків на політиці.