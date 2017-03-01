Трамп оцінив свою ефективність на посаді президента на п'ятірку

Як повідомив він в інтерв'ю Fox News, за свою роботу він готовий поставити собі "A" (американський аналог оцінки "5"), підкресливши, що результат завжди важливіше, передає 112 Україна.

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Тим не менш президент США зізнався, що йому не завжди вдається ефективно розповісти людям про важливість тих чи інших рішень — і за це Трамп поставив собі "C+" (аналог "3+").

"Думаю, я зробив багато чудових речей, але я не думаю, що я і мої люди досить добре пояснювали їх американській публіці", - сказав американський президент.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що помилка у визначенні найкращого фільму на врученні премії "Оскар" пов'язана з надмірною зацикленістю американських кіноакадеміків на політиці.