Трамп назвав лідера демократів у Сенаті лицеміром і закликав вивчити його зв'язки з Путіним

20:43, 03 березня 2017
Світ
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Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність початку розслідування зв’язків старшого сенатора від штату Нью-Йорк Чака Шумера із Росією і Путіним.

Трамп закликав розслідувати зв'язки сенатора з Путіним / twitter.com/realdonaldtrump

Про це голова Білого дому написав у своєму Twitter, прикріпивши до посту фотографію сенатора в компанії російського президента.

«Ми повинні негайно почати розслідування стосовно Чака Шумера і його зв'язків з Росією і Путіним. Повний лицемір!», – написав Трамп.

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Шумер є лідером демократичної меншості в Сенаті. Він неодноразово критикував Трампа за його антиіммігрантські ініціативи та намір скасувати систему охорони здоров’я Obamacare.

Наприкінці січня Шумер виступив за розробку законопроекту, який заблокує президенту Дональду Трампу можливість зняти санкції проти Росії.

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Теги: #США#Трамп#шумер