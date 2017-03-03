Трамп назвав лідера демократів у Сенаті лицеміром і закликав вивчити його зв'язки з Путіним

Про це голова Білого дому написав у своєму Twitter, прикріпивши до посту фотографію сенатора в компанії російського президента.

«Ми повинні негайно почати розслідування стосовно Чака Шумера і його зв'язків з Росією і Путіним. Повний лицемір!», – написав Трамп.

We should start an immediate investigation into @SenSchumer and his ties to Russia and Putin. A total hypocrite! pic.twitter.com/Ik3yqjHzsA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 марта 2017 г.

Читайте такожПо всьому світу пройшли "жіночі марші" проти Трампа

Шумер є лідером демократичної меншості в Сенаті. Він неодноразово критикував Трампа за його антиіммігрантські ініціативи та намір скасувати систему охорони здоров’я Obamacare.

Наприкінці січня Шумер виступив за розробку законопроекту, який заблокує президенту Дональду Трампу можливість зняти санкції проти Росії.