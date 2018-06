Трамп назвав лідера демократів у Сенаті лицеміром і закликав вивчити його зв'язки з Путіним

Про це голова Білого дому написав у своєму Twitter, прикріпивши до посту фотографію сенатора в компанії російського президента.

«Ми повинні негайно почати розслідування стосовно Чака Шумера і його зв'язків з Росією і Путіним. Повний лицемір!», – написав Трамп.

We should start an immediate investigation into @SenSchumer and his ties to Russia and Putin. A total hypocrite! pic.twitter.com/Ik3yqjHzsA