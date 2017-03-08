З 28 березня громадяни Грузії їздитимуть до Шенгенської зони без віз

Інформація про це була опублікована в офіційному журналі Європейського Союзу, як повідомляє DW.

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"Введення безвізового режиму з країнами Євросоюзу сприятиме розвитку туризму, поглибленню бізнес-зв'язків, активізації програм з обміну студентів", - цитує повідомленні міністерства агентство "Інтерфакс". Іздити в країни ЄС без віз зможуть грузинські громадяни, які проживають на території Південної Осетії та Абхазії.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Рада ЄС остаточно затвердила безвізовий режим для громадян Грузії.