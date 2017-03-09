Глава МЗС Німеччини на зустрічі з Лавровим закликав до роззброєння

Про це заявив глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель на прес-конференції за підсумками зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим у Москві, передає EaDaily.

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Міністр вказав на великі потенціали Збройних сил Росії в Балтійських державах, серйозне збільшення оборонного бюджету США, висловивши занепокоєння з приводу того, що країни знову наблизилися до нової небезпечної спіралі гонки озброєнь.

«Німеччина і Росія краще за всіх знають, що такі спіралі не відповідають інтересам людей в наших країнах. Я не сумніваюся, що, незважаючи на всі конфлікти і розбіжності, нам вдасться тримати під контролем, прагнути до роззброєння в Європі. Це основна мета нашої зовнішньої політики», - сказав глава МЗС ФРН.