Назарбаєв підписав закон про посилення ролі парламенту

Законопроект був схвалений парламентом Казахстану 6 березня, після чого поступив на підпис президента, передає Русская служба BBC.

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Згідно з документом, уряду передається право затверджувати державні програми і єдину систему фінансування та оплати праці працівників для всіх органів, які утримуються за рахунок держбюджету.Крім того, законопроект розширює роль мажилісу (нижньої палати парламенту країни) при формуванні уряду, а також дає парламенту більше можливостей контролювати роботу кабінету міністрів.

У грудні 2016 року Назарбаєв доручив спеціальній комісії розглянути можливість перерозподілу повноважень між президентом, парламентом і урядом, зазначивши однак, що Казахстан все одно залишиться державою з президентською формою правління.

За місяць до цього кілька депутатів мажилісу запропонували перейменувати столицю Казахстану Астану в Нурсултан на честь президента країни.

Голова Конституційної ради Казахстану Ігор Рогов тоді ж заявив, що допускає можливість обговорення на референдумі ще однієї ініціативи депутатів: увічнити в преамбулі конституції країни заслуги президента Назарбаєва.