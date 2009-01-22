Китайська цензура підправила Обаму в прямому ефірі

Під час прямої трансляції інавгураційної промови Барака Обами на китайському телебаченню з неї зникли слова про комунізм і дисидентський рух, повідомляє AFP. Цензури також зазнав і друкований переклад виступу американського президента.

Побоювання китайської влади викликав заклик Обами пригадати, що попередні покоління "скидали комунізм і фашизм не тільки силою зброї, а й твердими переконаннями і об`єднанням в міцні союзи". Зазнали цензури і звернення до правителів деяких держав, які "тримаються за владу за допомогою корупції і ошукання, змусивши замовкнути незгодних". "Знайте, - сказав Обама, - що ви на хибному боці історії, але ми готові простягнути вам руку, якщо ви розтиснете кулак".

Агентство уточнює, що в "незручних" для влади місцях промови трансляція уривалася і в кадрі замість американського президента з`являвся китайський ведучий. Натомість англомовна China Daily, орієнтована переважно на іноземну аудиторію, подала промову Барака Обами без купюр.

Раніше вже неодноразово були випадки спотворення китайськими державними ЗМІ виступів іноземних політичних діячів. Зокрема, 2004 року з виголошеної в Шанхаї промови віце-президента США Чейні зникли слова про політичні свободи, а 2003-го після редакторської правки з книги Гіларі Клінтон були викреслені згадки про події на площі Тяньаньмень та інші епізоди, після чого від видання мемуарів довелося відмовитися.

Лента.ру