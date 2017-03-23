У Бельгії затримали чоловіка, який намагався в’їхати машиною в натовп

Бельгійській поліції вдалося запобігти ймовірному теракту в місті Антверпені, повідомляє Reuters.

Зазначається, що автомобіль на високій швидкості пронісся пішохідною вулицею Антверпена. Постраждалих у результаті інциденту немає.

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Пізніше поліція затримала водія автомобіля, яким виявився 39-річний громадянин Франції, виходець із Північної Африки на ім'я Мохаммед Р.

В автомобілі під час обшуку були виявлені ножі, а також каністра з невідомою субстанцією. Представники прокуратури не повідомили про можливі мотиви затриманого.

Мер міста висловив свою подяку силам безпеки, які "запобігли набагато гіршим наслідкам".

Як повідомляв УНІАН, вдень 22 березня автомобіль в'їхав у натовп на Вестмінстерському мосту в Лондоні. Поліцейський отримав ножове поранення на території британського парламенту. Поліція Великобританії розцінює інцидент з нападом у будівлі парламенту як теракт.