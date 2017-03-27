У Москві соратника Навального госпіталізували після затримання на мітингу

Керівника московського відділення «Партії прогресу» Миколу Ляскіна госпіталізували до Боткінської лікарні після його затримання. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

За словами Ляскіна, в автозаку співробітник поліції вдарив його голові. Працівники швидкої допомоги діагностували у Ляскіна підозру на струс мозку.

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В автозаке сотрудник полиции ударил по голове. Приехала бригада скорой помощи. Хотят госпитализировать. Подозрение на сотрясение мозга. pic.twitter.com/7eQGKJIGn9 — Николай Ляскин (@nlyaskin) March 26, 2017

Як розповів Російській службі Бі-бі-сі Ляскін, в лікарні з ним перебувають двоє співробітників поліції. "Лікарі кажуть, що підозра на струс виправдовується, але вони ще продовжують обстеження", - додав він.

У приймальному відділенні Боткінської лікарні підтвердили, що Ляскін у них. "У нас знаходиться на обстеженні", - сказала Бі-бі-сі співробітниця установи.

Ляскіна уточнив, що поліцейський, який вдарив його, з ним у лікарню не поїхав. Опозиціонер розповів, що отримав удар по голові в автозаку.

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Ляскіна затримали в неділю в Москві, на мітингу проти корупції. Він зазначає, що все відбулося на очах 11 осіб, які перебували з ним в одному автозаку. Поліцейського, який його вдарив, опозиціонер може дізнатися в обличчя.

Ляскін повідомив, що спочатку його повезли в Красносільське ОВС, але коли він викликав туди швидку допомогу, поліція, "щоб не допустити його спілкування з лікарями", повезла опозиціонера в ОВС при стадіоні "Лужники". Звідти Ляскіна вже забрали в лікарню.

Нагадаємо, за останніми даними, на антикорупційних мітингах у Москві затримали 933 людини. Серед затриманих є, в тому числі й неповнолітні.