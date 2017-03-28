Цинковий потяг передбачений: поплічник Кадирова пригрозив розправою українському нардепу

Очільник чеченського парламенту Магомед Даудов відреагував на виступ українського нардепа Ігоря Мосійчука щодо заклику до підтримки повстанців у Чечні. Виступ Мосійчука Даудов прокоментував у своєму Instagram.

Чеченський політик заявив, що виступ Мосійчука був сповнений цинізму та злочинних закликів «надати політичну, а в разі потреби і військову підтримку чеченському "підпіллю".

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«І якщо пан Мосійчук хоче організувати "військовий похід" проти Росії та Чечні, то ми зустрінемо його з "почестями". Двох "добровольців" з такої "української братви", які воювали колись на боці терористів, Клиха та Карпюка, ми вже запроторили на тривалі терміни. Упевнений, знайдемо теплі місця і для Мосійчука та його дружків. Ну, а в особливих випадках, якщо вони проявлять свідому "наполегливість" у нас і цинковий поїзд передбачено. Безкоштовно відправимо, з оркестром», - написав Даудов.

Однак, поплічник Кадирова додав, що попередньо звернеться до російської прокуратури "з проханням дати відповідну оцінку таким висловлюванням".

Як повідомлялося, в ніч на 24 березня в чеченській станиці Наурській скоєно напад на військову частину Росгвардії. У нападників виявлено вогнепальну зброю і боєприпаси, а на тілах двох із них - муляжі поясів смертників.