У Перу під час приземлення загорівся пасажирський літак (відео)

Пасажирський літак авіакомпанії Peruvian Airlines, який прямував з Ліми, загорівся під час приземлення на злітно-посадкову смугу в аеропорту перуанського міста Хауха.

Як повідомляє РБК з посиланням на радіостанцію RPP, під час інциденту на борту Boeing 737 перебували 138 пасажирів.

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У результаті інциденту, як зазначає радіостанція, «невеликі синці» отримали тільки три людини. При цьому La Republica з посиланням на заяву місцевої поліції, повідомляє про 26 постраждалих, серед яких одна дитина. Один пасажир був доставлений в лікарню, про його особу не повідомляється.

Співробітники аварійних служб, за даними RPP, намагалися ліквідувати загоряння протягом півгодини.

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Начальник поліції перуанського регіону Хунін генерал Хосе Куев розповів виданню, що причиною інциденту став «технічний збій у шасі», через що пілотам лайнера довелося зробити вимушену посадку.

Представники авіаперевізника розповсюдили повідомлення, в якому вказали, що літак "нахилився на правий бік і виїхав за межі злітно-посадкової смуги", додає ТАСС. "Наш екіпаж успішно евакуював усіх 141 пасажира, при цьому стан нікого з них не викликає побоювань", - зазначено в документі.

Також опублікувано відео з місця події. На кадрах видно, як з корпусу літака виривається відкритий вогонь, що поширився на злітно-посадкову смугу. Від лайнера, що здійснив вимушену посадку, також йде густий дим.

Як повідомляє ABC News, інцидент стався близько 16:30 за місцевим часом. У літаку був 141 пасажир. Коли борт приземлився, всіх людей евакуювали, сильно ніхто не постраждав.

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Повітряну гавань тимчасово закрили на виліт і приліт, до місця події були стягнуті пожежні розрахунки. У міністерстві транспорту і зв'язку Перу пояснили, що посадка була вимушеною, в результаті чого на борту сталася пожежа. Причини та обставини НП з'ясовуються.