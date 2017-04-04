Радбез ООН 5 квітня збереться на термінове засідання щодо хіматаки у Сирії

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй 5 квітня розгляне ситуацію з хімічною атакою у північно-західній провінції Ідліб у Сирії.

Про це повідомляє місія Франції при ООН в Twitter.

"Рада безпеки проведе термінове засідання щодо хімічної атаки в Ідлібі (Сирія) завтра о 10:00 (17:00 за Києвом - УНІАН)", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожМогеріні поклала головну відповідальність за газову атаку в Сирії на режим Асада – ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро засудив хімічну атаку, яку назвав "мерзенним актом" та висловився за проведення засідання Ради безпеки ООН з цього приводу.

В Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини заявили, що внаслідок імовірної хімічної атаки з боку сирійських урядових військ президента Башара аль-Асада або російських винищувачів загинуло щонайменше 58 людей, серед них - 11 дітей.