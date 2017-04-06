В Астрахані ліквідували підозрюваних у нападі на силовиків

Бійці Росгвардії завершили спецоперацію проти можливих учасників нападів на поліцейських і росгвардійців в Астрахані, вбиті всі четверо підозрюваних, повідомив представник Росгвардії вранці в четвер, як повідомляє DW.

"Один з підозрюваних у вбивстві поліцейських в Астрахані був ліквідований при нападі на пост Росгвардії, другий загинув після поранення в спину, двоє інших були оточені і ліквідовані. Всі вони перебували в розшуку у справі про вбивство поліцейських. Втрат серед бійців Росгвардії немає", - повідомив один з росгвардійців в інтерв'ю агентству РІА "Новости".

Читайте також У Ростові-на-Дону біля школи стався вибух (фото)

Слідчий комітет Росії (СКР) підтвердив повідомлення про завершення спецоперації. "Операція щойно завершена. Під бетонною плитою знаходяться тіла трьох підозрюваних. Був бій між співробітниками правоохоронних органів і підозрюваними", - сказав "Інтерфаксу" представник СКР Андрій Хегай, уточнивши, що спецоперація проходила в промисловому секторі Ленінського району Астрахані.

Напад на росгвардійців стався в ніч на 6 квітня в Астрахані. Злочинці відібрали у них зброю і втекли. Попередній інцидент зі стріляниною в місті стався в ніч на 4 квітня, коли група чоловіків розстріляла двох співробітників поліції, які приїхали на оформлення дорожньо-транспортної пригоди. СК Росії порушив кримінальну справу за статтями про посягання на життя поліцейських, розкрадання зброї і незаконному зберіганні боєприпасів. Губернатор Астраханської області Олександр Жилкін заявив, що за вбивством поліцейських стоїть група "радикальних ісламістів-ваххабітів".