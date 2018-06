США, Франція і Великобританія внесли в РБ ООН новий проект резолюції щодо Сирії

США, Франція і Великобританія мають намір домогтися ухвалення Радою Безпеки ООН резолюції щодо сирійського конфлікту, в якій міститься вимога розслідувати хімічну атаку в провінції Ідліб. Відповідний проект документа, внесений в РБ ООН, як повідомив у вівторок, 11 квітня, постійний представник Великобританії в ООН Метью Райкрофт на своїй сторінці в Twitter.

With US & France, UK has circulated revised draft resolution on #Syria condemning CW attack & requiring full cooperation with investigation