США, Франція і Великобританія внесли в РБ ООН новий проект резолюції щодо Сирії

США, Франція і Великобританія мають намір домогтися ухвалення Радою Безпеки ООН резолюції щодо сирійського конфлікту, в якій міститься вимога розслідувати хімічну атаку в провінції Ідліб. Відповідний проект документа, внесений в РБ ООН, як повідомив у вівторок, 11 квітня, постійний представник Великобританії в ООН Метью Райкрофт на своїй сторінці в Twitter.

With US & France, UK has circulated revised draft resolution on #Syria condemning CW attack & requiring full cooperation with investigation — Matthew Rycroft (@MatthewRycroft1) April 11, 2017

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За його словами, у тексті містяться вимоги "повноцінної кооперації" з розслідування застосування хімічної зброї в Сирії.

В результаті хімічної атаки на початку квітня в місті Хан-Шейхун загинули більше 70 осіб. Всього від отруєння постраждали понад 546 осіб.

ООН оголосила про намір розслідувати причину загибелі людей. Влада США звинуватила режим Асада у проведенні газової атаки. Офіційний представник Білого дому Шон Спайсер назвав дії Дамаску аморальними, зазначивши, що вони не можуть бути проігноровані світовою громадськістю.