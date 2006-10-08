Саакашвілі готовий зустрітися з Путіним

У понеділок до Москви з аеропорту Тбілісі на двох літаках російського МНС вилетять 370 громадян Росії, що тимчасово перебували на території Грузії, повідомив консул посольства Росії в Грузії Валерій ВАСИЛЬЄВ.

Як передає РІА «Новости», всього на сьогодні до Росії з Грузії після загострення російсько-грузинських відносин було відправлено п`ять літаків МНС. На них були евакуйовані співробітники російського посольства в Грузії, члени їхніх родин, члени родин військовослужбовців Групи російських військ в Закавказзі, а також інші громадяни Росії.

Одним бортом МНС минулого понеділка було відправлено на батьківщину затриманих грузинською стороною військовослужбовців, яким було пред`явлено звинувачення у шпигунстві.

Тим часом Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ заявив про готовність вести переговори з російськими властями у будь-який час. Про це він сказав в ефірі Бі-Бі-Сі. За словами грузинського Президента, він пропонував зустрітися з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ.

“Я готовий зустрітися у будь-який час - сьогодні, коли завгодно, я готовий вилетіти, куди завгодно", - сказав М.СААКАШВІЛІ.