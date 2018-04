MTV Movie & TV Awards-2017: мелодрама "Красуня і Чудовисько" стала головним тріумфатором премії (фоторепортаж)

У неділю, 7 травня, в Лос-Анджелесі відбулася 26-а церемонія вручення премії MTV в галузі кіно і телебачення (MTV Movie & TV Awards). Навіть буря з градом, яка обрушилася на «Місто ангелів», не стала перешкодою для роздачі статуеток у вигляді відра з поп-корном.

У цьому році організатори MTV Movie & TV Awards внесли деякі зміни: додали до списку номінантів телевізійні проекти і вперше передбачили для їх оцінки окремі категорії. Крім того, змінилася і сама назва премії MTV Movie Awards на MTV Movie & TV Awards.

Як повідомляє MTV.com, головним тріумфатором премії стала музична мелодрама "Красуня і Чудовисько" (Beauty and the Beast). Вона отримала статуетку у номінаціях "Фільм року", а виконавець головної ролі у фільмі Емма Уотсон стала "Кращим актором кіно".

«Думаю, що ця нагорода дісталася мені через Белль і те, що вона собою представляє. Жителі селища в нашій казці хотіли змусити Белль думати, що світ набагато менший того, який вона собі уявляла, що в ньому набагато менше можливостей для неї. Я люблю грати тих, хто не звертає увагу на подібні слова», - зазначила актриса, яку цитує CNN.

За нагородою "Кращий дует" на сцену піднявся голлівудський актор Х'ю Джекман в супроводі юної колеги Дафні Кін, з якою вони зіграли в картині "Логан".

Зазначимо, нагорода існує з 1992 року. Переможців різних категорій обирають шляхом відкритого голосування інтернет-користувачів на сайті MTV. Захід, як правило, обставляється в гумористичному ключі і пародіює премію «Оскар».

Список переможців MTV Movie & TV Awards-2017:

"Фільм року":

"Красуня і Чудовисько"

"Кращий актор у кіно":

Емма Уотсон ( "Красуня і Чудовисько")

"Найкраще телевізійне шоу":

"Дуже дивні справи"

"Кращий актор серіалу":

Міллі Боббі Браун ( "Дуже дивні справи")

"Кращий поцілунок":

Ештон Сандерс і Джаррель Джером ( "Місячне світло")

"Кращий лиходій":

Джеффрі Дін Морган (The Walking Dead "Ходячі мерці")

"Кращий ведучий":

Тревор Ной (The Daily Show)

"Кращий документальний фільм":

"Тринадцятий" (13th)

"Краще телевізійне змагання":

RuPaul's Drag Race

"Кращий комедійний актор":

Лив Релло (Get Out, "Проти")

"Кращий герой":

Тараджі Хенсон (Hidden Figures, "Приховані фігури")

"Краща жаліслива сцена":

Джек (Майло Вентімілья) і Рендал (Луні Чавис) на карате (This Is Us, "Це ми")

"Кращий дует":

Х'ю Джекман і Дафні Кін (Logan "Логан")

"Наступне покоління":

Деніел Калуя

"Краща американська історія":

"Чорна комедія" (Black-ish)

"Краща сутичка проти системи":

"Приховані фігури" (Hidden Figures)