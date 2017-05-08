MTV Movie & TV Awards-2017: мелодрама "Красуня і Чудовисько" стала головним тріумфатором премії (фоторепортаж)
Переможців MTV Movie & TV Awards обирають глядачі за допомогою відкритого голосування.
У неділю, 7 травня, в Лос-Анджелесі відбулася 26-а церемонія вручення премії MTV в галузі кіно і телебачення (MTV Movie & TV Awards). Навіть буря з градом, яка обрушилася на «Місто ангелів», не стала перешкодою для роздачі статуеток у вигляді відра з поп-корном.
У цьому році організатори MTV Movie & TV Awards внесли деякі зміни: додали до списку номінантів телевізійні проекти і вперше передбачили для їх оцінки окремі категорії. Крім того, змінилася і сама назва премії MTV Movie Awards на MTV Movie & TV Awards.
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Як повідомляє MTV.com, головним тріумфатором премії стала музична мелодрама "Красуня і Чудовисько" (Beauty and the Beast). Вона отримала статуетку у номінаціях "Фільм року", а виконавець головної ролі у фільмі Емма Уотсон стала "Кращим актором кіно".
«Думаю, що ця нагорода дісталася мені через Белль і те, що вона собою представляє. Жителі селища в нашій казці хотіли змусити Белль думати, що світ набагато менший того, який вона собі уявляла, що в ньому набагато менше можливостей для неї. Я люблю грати тих, хто не звертає увагу на подібні слова», - зазначила актриса, яку цитує CNN.
За нагородою "Кращий дует" на сцену піднявся голлівудський актор Х'ю Джекман в супроводі юної колеги Дафні Кін, з якою вони зіграли в картині "Логан".
Зазначимо, нагорода існує з 1992 року. Переможців різних категорій обирають шляхом відкритого голосування інтернет-користувачів на сайті MTV. Захід, як правило, обставляється в гумористичному ключі і пародіює премію «Оскар».
Список переможців MTV Movie & TV Awards-2017:
"Фільм року":
"Красуня і Чудовисько"
"Кращий актор у кіно":
Емма Уотсон ( "Красуня і Чудовисько")
"Найкраще телевізійне шоу":
"Дуже дивні справи"
"Кращий актор серіалу":
Міллі Боббі Браун ( "Дуже дивні справи")
"Кращий поцілунок":
Ештон Сандерс і Джаррель Джером ( "Місячне світло")
"Кращий лиходій":
Джеффрі Дін Морган (The Walking Dead "Ходячі мерці")
"Кращий ведучий":
Тревор Ной (The Daily Show)
"Кращий документальний фільм":
"Тринадцятий" (13th)
"Краще телевізійне змагання":
RuPaul's Drag Race
"Кращий комедійний актор":
Лив Релло (Get Out, "Проти")
"Кращий герой":
Тараджі Хенсон (Hidden Figures, "Приховані фігури")
"Краща жаліслива сцена":
Джек (Майло Вентімілья) і Рендал (Луні Чавис) на карате (This Is Us, "Це ми")
"Кращий дует":
Х'ю Джекман і Дафні Кін (Logan "Логан")
"Наступне покоління":
Деніел Калуя
"Краща американська історія":
"Чорна комедія" (Black-ish)
"Краща сутичка проти системи":
"Приховані фігури" (Hidden Figures)