"Велика помилка": демократи в Сенаті США відреагували на звільнення Трампом голови ФБР

Глава фракції демократів в Сенаті США Чарльз Шумер у середу, 10 травня, закликав призначити спеціального прокурора, який зайнявся б розслідуванням зв'язків команди президента Дональда Трампа з Росією.

Він зазначив, що прокурор повинен бути "мужнім" і "незалежним", а також, що розслідування потрібно проводити "як можна далі від цього Білого дому", передає DW.com.

Демократи Кірстен Джіллібранд і Бив Нельсон раніше також заявили про те, що настав час призначити спецпрокурора по Росії. Шумер зазначив, що сказав Трампу про те, що звільнення глави Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі - це "велика помилка".

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Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі на підставі рекомендації генпрокурора США Джеффа Сешнса і його заступника Рода Розенстайна. Раніше ФБР США вперше офіційно підтвердило, що воно почало розслідування можливого впливу Росії на передвиборну президентську кампанію у США в 2016 році і можливих зв'язків передвиборного штабу Дональда Трампа з Кремлем. У той же час Джеф Сешнс був запідозрений у тому, що приховував свої контакти з Росією.