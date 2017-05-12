Трамп запропонував відмовитися від брифінгів для преси

Президент США Дональд Трамп запропонував замінити брифінги представників Білого дому для преси письмовими відповідями в цілях підвищення точності. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

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"Як дуже активний президент, при якому відбувається безліч речей, мої представники на брифінгах не можуть говорити з бездоганною точністю", - сказано в повідомленні.

As a very active President with lots of things happening, it is not possible for my surrogates to stand at podium with perfect accuracy!.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017

...Maybe the best thing to do would be to cancel all future "press briefings" hand and out written responses for the sake of accuracy??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017

Як зазначає The Hill, Трамп прокоментував проведення брифінгів після того, як ЗМІ написали про протиріччя в різних повідомленнях про звільнення директора ФБР Джеймса Комі.

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Так, речник Білого дому Сара Сандерс 10 травня заявила, що рішення було прийнято президентом за рекомендацією Мін'юсту. Однак, наступного дня Трамп заявив, що прийняв рішення сам.

Сандерс також заявила, що Комі втратив підтримку серед високопосадовців бюро, а розслідування російського втручання у вибори не входить в число найважливіших завдань ФБР. 11 травня виконуючий обов'язки директора ФБР Ендрю Маккейб спростував обидва твердження.