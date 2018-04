Трамп запропонував відмовитися від брифінгів для преси

Президент США Дональд Трамп запропонував замінити брифінги представників Білого дому для преси письмовими відповідями в цілях підвищення точності. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Як дуже активний президент, при якому відбувається безліч речей, мої представники на брифінгах не можуть говорити з бездоганною точністю", - сказано в повідомленні.

As a very active President with lots of things happening, it is not possible for my surrogates to stand at podium with perfect accuracy!....

...Maybe the best thing to do would be to cancel all future "press briefings" hand and out written responses for the sake of accuracy???