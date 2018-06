Кремль поглинає Білий дім: у США опублікували журнал із скандальною обкладинкою

У США щотижневий журнал Time випустив новий номер із обкладинкою, на якій зображений Білий дім, який зливається із московським Кремлем (офіційна резиденція президента РФ).

У Twitter журналу також опублікували відео, на якому Білий дім поглинає Кремль і на ньому офіційній резиденції президента США з'являються вежі, як у храмі Василя Блаженного в Москві.

TIME’s new cover: How Trump’s loyalty test is straining Washington https://t.co/4ZQG16wS8fpic.twitter.com/tnng9Wy6km