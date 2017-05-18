Кремль поглинає Білий дім: у США опублікували журнал із скандальною обкладинкою

У США щотижневий журнал Time випустив новий номер із обкладинкою, на якій зображений Білий дім, який зливається із московським Кремлем (офіційна резиденція президента РФ).

Читайте такожНайбільше полювання на відьом: Трамп прокоментував звинувачення у зв'язках із російськими чиновниками

У Twitter журналу також опублікували відео, на якому Білий дім поглинає Кремль і на ньому офіційній резиденції президента США з'являються вежі, як у храмі Василя Блаженного в Москві.