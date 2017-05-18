Кремль поглинає Білий дім: у США опублікували журнал із скандальною обкладинкою
18:17, 18 травня 2017Світ
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На обкладинці із будівлі Білого дому "виростають" також куполи храму Василя Блаженного.
На обкладинці також є і храм Василя Блаженного / twitter.com/TIME?lang=ru
У США щотижневий журнал Time випустив новий номер із обкладинкою, на якій зображений Білий дім, який зливається із московським Кремлем (офіційна резиденція президента РФ).
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У Twitter журналу також опублікували відео, на якому Білий дім поглинає Кремль і на ньому офіційній резиденції президента США з'являються вежі, як у храмі Василя Блаженного в Москві.
TIME’s new cover: How Trump’s loyalty test is straining Washington https://t.co/4ZQG16wS8fpic.twitter.com/tnng9Wy6km— TIME (@TIME) 18 мая 2017 г.
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