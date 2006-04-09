Німеччина занурюється під воду

У Німеччині цьогорічна повінь на річці Ельбі продовжує бити рекорди. В кількох північних районах країни рівень води перевищив показники, зафіксовані 2002 року під час так званої „повені століття”.

Як повідомляє «Німецька хвиля», особливо потерпає містечко Гіцакер у федеральній землі Нижня Саксонія, де ще в п’ятницю було повністю затоплено історичний центр. У неділю Гіцакер має відвідати канцлер ФРН Ангела МЕРКЕЛЬ.

В Ельбі в напрямку Гамбурга рівень води продовжує підніматися, затоплюючи дедалі нові площі. Німецькі політики та екологічні організації піддали критиці земельні власті за недостатню підготовку до повені.