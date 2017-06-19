12 португальців провели шість годин у баку з водою і врятувалися від пожежі

Цистерна з водою допомогла жителям португальського села врятуватися від неминучої загибелі в лісовій пожежі, який третій день випалює центральні райони країни і вже забрав 62 життя, передає Російська служба Бі-бі-сі.

12 мешканців розташованих поруч будинків провели в баку більше шести годин, поки вогонь не відступив.

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Пожежі почалися в суботу після грози без дощу під час 40-градусної спеки. Масштаб стихії, вітер і завалені обвугленими деревами дороги ускладнюють рятувальні роботи.

Ідея сховатися в цистерні прийшла в голову Марії ду Сеу Сілва в момент, коли вона зрозуміла, що не може вивезти 85-річну маму із села Нодейріньо в одному з найбільш постраждалих від вогню районів.

"В машину вона забратися не змогла, і сказала мені: "Залиш мене тут на підлозі вмирати", - наводить розповідь Марії газета Correio da Manhã. - Ось ми з сином її сюди і затягли".

У баку вдалося заховати і 81-річного батька Марії.

Неподалік від села Нодейріньо рятувальники виявили 30 тіл в машинах і ще 17 - поруч з машинами на дорозі, що веде до траси IC8.

Марія де Фатіма Нунес з чоловіком вижили.

"І у нього, і у мене опіки, - розповіла вона виданню SIC Notícias про те, як люди намагалися втекти від вогню на своїх машинах. - Верхівки сосен горіли, дерева падали на дорогу. Люди намагалися врятуватися і врізалися один в одного".

"Пара в машині ззаду загинула, не зумівши вибратися. Я кричала, щоб жінка вилазила з машини, але вона не вийшла. Її чоловік виліз, але загинув тут же", - розповідає Марія.