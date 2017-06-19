В мережі знайшли персональні дані майже 200 мільйонів виборців США - ЗМІ

В Інтернеті виявили у відкритому доступі персональні дані 198 млн виборців США. Дані виявили фахівці з безпеки компанії UpGuard, пише ZDNet.

Бази даних були виявлені у сховищі даних на сервері Amazon S3 та належали аналітичній компанії Deep Root Analytics, яка представляє інтереси Республіканської партії США.

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Повідомляється, що на сервері знайшли десятки електронних таблиць з персональними даними виборців, які могли голосувати на президентських виборах США 2008, 2012 та 2016 років. Зокрема, як пише видання, були вказані домашня адреса, дата народження, стать, релігійні погляди і інші дані.

При цьому, папка, із даними виборців за 2016 рік, включала тільки файли для штатів Огайо і Флорида. Зараз доступ до даних закритий.

Як повідомляв УНІАН раніше, російська військова розвідка за кілька днів до голосування на виборах президента США у листопаді 2016 року здійснила кібератаку, принаймні, на одного постачальника програмного забезпечення для голосування в США та розіслала понад 100 фішингових листів до американських виборчих комісій.