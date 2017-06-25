Туреччина відмовилась від викладання теорії Дарвіна у школах

Влада Туреччини вирішила відмовитись від викладання теорії еволюції Чарльза Дарвіна в школах, оскільки вона "складна та контроверсійна", повідомляє "Німецька хвиля". Представники освітнього відомства заявили про це 23 червня, у суботу такий крок розкритикували представники найбільшої опозиційної політсили - Республіканської народної партії (РНП).

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За рішенням освітнього регулятора, главу "Зародження життя та еволюція" приберуть зі шкільних підручників біології. Матеріал буде доступний лише для учнів 18-19 років, які планують вступ до університету.

Критики називають цей крок правлячої партії AKP президента Реджепа Таїпа Ердогана підривом світського характеру турецької держави та просуванням консервативних ідей. Депутат від РНП Бариш Яркадаш закинув AKP намагання перевести державу на принципи шаріату, ісламського правового устрою.