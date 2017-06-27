Підписи за імпічмент Аграмунта збиратимуться на засіданнях політичних груп в ПАРЄ - Ар’єв

Підписи за імпічмент чинного президента Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунта збиратимуться на засіданнях політичних груп в ПАРЄ.

Про це зі Страсбурга в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв.

"Підписи будуть збиратися на засіданнях політичних груп, оскільки усі політичні групи висловили недовіру Аграмунту... Принаймні, так от зараз ми обговорили і вирішили, що це буде оптимальний варіант", - сказав Ар’єв.

За його словами, було зроблено багато роботи для того, щоб "асамблея почала очищуватися від політичної корупції".

Говорячи про місцезнаходження Аграмунта, голова української делегації в ПАРЄ зауважив, що "вчора він був на засіданні Бюро і вилетів. Як він сказав, у нього є справи в Іспанії".

"Але, наскільки я знаю, ми будемо мати можливість побачити його в четвер, якщо він, звісно, не змінить свою думку. Я б на його місці, після того, що було прийнято, все ж таки добровільно пішов у відставку, але він сказав, що добровільно у відставку не піде. І очевидно, завтра ще на (зустрічі) групи Європейської народної партії буде розглядатися питання про виключення його взагалі із групи Європейської народної партії, оскільки він проігнорував заклик групи ЄНП скласти повноваження добровільно, тому він фактично ганьбить групу ЄНП, яка висунула його на посаду президента асамблеї", - наголосив Ар’єв.

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Як відомо, до ПАРЄ входять п'ять політичних груп: група Європейської народної партії, група соціалістів, Альянс лібералів і демократів, група європейських демократів та Об'єднані європейські ліві.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ар’єв заявив, що Аграмунт фактично повністю позбавлений своїх повноважень, голосування за його відставку очікується в жовтні на осінній сесії ПАРЄ.

У березні Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки.

Однак Аграмунт відмовився подавати у відставку, а процедури відкликання президента у ПАРЄ немає.

28 квітня Бюро ПАРЄ більшістю голосів висловило недовіру Аграмунту та відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і проводити іншу діяльність на посаді президента ПАРЄ.

2 червня Регламентний комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції щодо можливості імпічменту президента та віце-президента асамблеї.