Військові кораблі США готові до удару по Сирії в разі хіматаки - CNN

Військові кораблі та літаки США розміщені на атакуючих позиціях для можливого удару по Сирії. Однак, поки немає ознак того, що сирійська влада робить якісь дії для проведення хімічної атаки.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в Міноборони США.

За даними джерел, американські військові цілодобово спостерігають за авіабазою Шайрат в Сирії, звідки може здійнитися хіматака.

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Наголошується, що США раніше попередили про можливу хіматаку після отримання даних про переміщення літаків і ємкостей зхімічними речовинами на базі Шайрат. У зв'язку з цим адміністрація США попередила президента Сирії Башара Асада, що він і його військові «заплатять високу ціну», якщо він здійснить таку атаку.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс раніше в середу зазначив, що влада Сирії прийняла рішення відступити. "Схоже, що вони сприйняли попередження серйозно", - зазначив Меттіс.

Як зазначає CNN, у Середземному морі зараз знаходяться авіаносець George Bush, два сторожових кораблі і два крейсера, оснащені крилатими ракетами Tomahawk. Крім того, для потенційного удару Вашингтон може задіяти десятки винищувачів, які на постійній основі здійснюють операції в близькосхідному регіоні проти бойовиків "Ісламського держави".

Як повідомляв УНІАН, раніше США зафіксували підготовку ще однієї хімічної атаки військами режиму Башара Асада в Сирії, що, ймовірно, призведе до масового вбивства мирних жителів, включаючи дітей.