Зірка "Володаря перснів" та "Гри престолів" вп'яте одружився (фото)
Відомого актора шанувальники кінематографа можуть дізнатися з таких стрічок як "Володар перснів", "Гра престолів", "Троя" та інших фільмів.
Британський актор Шон Бін в п'яте одружився. На цей раз його дружиною стала канадська актриса Ешлі Мур.
Про це розповіли на The Daily Mail.
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Відомого актора шанувальники кінематографа можуть побачити в таких стрічках як "Володар перснів", "Гра престолів", "Троя" та інших фільмів. Однак активний розвиток кар'єри актора не завадив йому вп'яте одружитися на абсолютно різних жінках.
Цього разу вранці 30-го червня зірка одружився на своїй коханій Ешлі Мур. Романтична церемонія відбулася в Дорсеті, Великобританія.
"Я не планував одружитися знову, але тоді я не планував зустріти кого-небудь дивного, як Ешлі. Не можу дочекатися, коли ми проведемо решта нашого життя разом", - зізнався 58-річний Шон.
Вперше Шон Бін одружився в 21 з перукарем Деброй Джеймс, однак шлюб тривав недовго. Другою жінкою юного актора стала колега Мелані Хілл – від неї вже дві дорослі доньки. Третьої і четвертої дружинами Шона теж були актриси, Ебігейл Краттенден, яка теж народила йому дочку, і Джорджина Саткліфф.