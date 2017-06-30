Зірка "Володаря перснів" та "Гри престолів" вп'яте одружився (фото)

Британський актор Шон Бін в п'яте одружився. На цей раз його дружиною стала канадська актриса Ешлі Мур.

Про це розповіли на The Daily Mail.

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Відомого актора шанувальники кінематографа можуть побачити в таких стрічках як "Володар перснів", "Гра престолів", "Троя" та інших фільмів. Однак активний розвиток кар'єри актора не завадив йому вп'яте одружитися на абсолютно різних жінках.

Цього разу вранці 30-го червня зірка одружився на своїй коханій Ешлі Мур. Романтична церемонія відбулася в Дорсеті, Великобританія.

"Я не планував одружитися знову, але тоді я не планував зустріти кого-небудь дивного, як Ешлі. Не можу дочекатися, коли ми проведемо решта нашого життя разом", - зізнався 58-річний Шон.

Вперше Шон Бін одружився в 21 з перукарем Деброй Джеймс, однак шлюб тривав недовго. Другою жінкою юного актора стала колега Мелані Хілл – від неї вже дві дорослі доньки. Третьої і четвертої дружинами Шона теж були актриси, Ебігейл Краттенден, яка теж народила йому дочку, і Джорджина Саткліфф.