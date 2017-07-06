Жителі Підмосков'я знайшли свої елітні авто у воді та фекаліях після зливи

Жителі одного із житлових комплексів Підмосков’я після потужної зливи знайли свої автомобілі у воді та фекаліях, пише «Дождь».

Повідомляється, що рівень води у підземному паркінгу у результаті зливи піднявся дуже швидко і власники авто не змогли дістатися до своїх затоплених автомобілів. Дехто біг до автівок босоніж.

Одна із мешканок багатоповерхівки розповіла, що їй довелось скинути взуття та півгодини йти до свого авто каламутною водою.

Як повідомляв УНІАН раныше, 30 червня, Москву (РФ) і Московську область накрила тропічна злива. В місті випала найбільша кількість опадів за останні 50 років.