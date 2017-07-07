Трирічний син Трюдо став головною зіркою саміту G20 (фото)

Трирічний син прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо Адріан став головною фотозіркою саміту G20.

Про це повідомляє Еѕргеѕо з посиланням на видання People.

Як зазначається, прем'єр Канади Джастін Трюдо взяв з собою на саміт держав G20 свого трирічного малюка, який дуже швидко став головною сенсацією саміту.

Трюдо, його дружина, Софі Грегуар-Трюдо та їх трирічний син Адріан прибули всі разом на саміт, де вони втрьох виглядали як одна справжня канадська сім'я, а фотографи, піймавши момент, зробили чимало красивих фотографій.

У мережі відразу ж взялися коментувати ці фотографії, захоплюючись ними.

"Дитина - це канадський скарб", - написав один з користувачів.