Німеччина розпочала виведення своїх військових з турецької авіабази "Інджирлік"

Бундесвер розпочав виведення свого контингенту з турецької авіабази "Інджирлік".

Цю інформацію підтвердив речник Міністерства оборони Німеччини, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Сьогодні з Туреччини в Йорданію на базу "Аль-Азрак" перекинули літак-заправник, який надалі здійснюватиме вильоти з нового місця дислокації.

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Розвідувальні літаки Tornado залишатимуться на базі "Інджирлік" та виконуватимуть звідти вильоти в рамках місії міжнародної коаліції проти угруповання «Ісламська держава» до кінця липня, потім вони повернуться в Німеччину. В Йорданію їх перекинуть лише після відповідної підготовки нового місця дислокації. На базі "Інджирлік" перебувають також близько 260 солдатів Бундесверу.

Нагадаємо, німецький Бундестаг підтримав виведення контингенту з турецької авіабази "Інджирлік" та передислокацію його до Йорданії 21 червня. Причиною стала встановлена турецькою владою заборона німецьким парламентаріям відвідувати солдат Бундесверу. Цей крок Анкара мотивувала наданням у Німеччині притулку турецьким солдатам, які як військові НАТО були дислоковані на території ФРН.