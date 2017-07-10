Смерть у прямому ефірі: у Чехії дівчата розбилися на машині під час трансляції в Facebook (відео)

У Чехії дві дівчини розбилися на машині під час трансляції в соціальній мережі Facebook. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Загинула пасажирка, водій - у реанімації з важкими травмами голови. Відео починається з того, що дівчата сміються, коли авто набирає швидкість. Одна каже, що їй байдуже на заборони, а подруга додає, що повільно їздити - нудно. Вже через кілька хвилин дівчата врізаються в огорожу.

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Раніше повідомлялося, що на Харківщині дві дівчини розбилися в ДТП під час прямої трансляції в Instagram.