Смерть у прямому ефірі: у Чехії дівчата розбилися на машині під час трансляції в Facebook (відео)
17:47, 10 липня 2017Світ
16836 0
Загинула пасажирка, водій - у реанімації з важкими травмами голови.
У Чехії дві дівчини розбилися на машині під час трансляції в соціальній мережі Фейсбук
У Чехії дві дівчини розбилися на машині під час трансляції в соціальній мережі Facebook. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Загинула пасажирка, водій - у реанімації з важкими травмами голови. Відео починається з того, що дівчата сміються, коли авто набирає швидкість. Одна каже, що їй байдуже на заборони, а подруга додає, що повільно їздити - нудно. Вже через кілька хвилин дівчата врізаються в огорожу.
Читайте такожУ Бостоні автомобіль протаранив групу пішоходів: є постраждалі
Раніше повідомлялося, що на Харківщині дві дівчини розбилися в ДТП під час прямої трансляції в Instagram.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter