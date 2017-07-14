Париж відзначає військовим парадом День взяття Бастилії (фоторепортаж)

У Парижі на Єлисейських полях розпочався військовий парад з нагоди національного свята французів - Дня взяття Бастилії.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Le Figaro.

Участь у параді беруть 3700 військових та понад 200 одиниць військової техніки.

Поруч із французькими військовими крокують майже 200 американських солдатів – вони очолюють парад з нагоди 100-річчя від часу вступу США у першу світову війну.

На запрошення президента Франції гостями параду стали президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією.

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За планом, у небі над французькою столицею пролетіли американські винищувачі F16 та F-22 Raptor.

В контексті боротьби з тероризмом у параді також бере участь національна поліція Франції.

Парад відбувається за посилених заходів безпеки – мобілізовано 11 тисяч співробітників правоохоронних органів.