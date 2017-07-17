Зірка "Гаррі Поттера" Деніел Редкліфф кинувся рятувати туриста від грабіжників у Лондоні

Британський актор Деніел Редкліфф, який здобув популярність завдяки ролі Гаррі Поттера, кинувся на допомогу постраждалому від злодіїв туристу в Лондоні. Інцидент стався в районі Челсі.

Про це повідомляє Evening Standard.

За словами очевидців, турист став жертвою двох зловмисників на мопеді, які вкрали сумку елітного бренду. При цьому мандрівник отримав травму обличчя.

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Виявилося, що потерпілий приїхав до Великобританії на кілька днів. Одним з тих, хто поспішив йому на допомогу, був Редкліфф.

Прес-секретар актора підтвердила, що її клієнт був присутній на місці події, але відмовилася від подальших коментарів.