Загальний антиурядовий страйк у Венесуелі: в зіткненнях із поліцією загинули двоє людей

У Венесуелі пройшов загальний страйк громадян на знак протесту проти політики уряду і президента. В результаті зіткнень з поліцією загинули 2 людини, повідомляє "Радіо Свобода".

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"Була паралізована робота торгових точок і транспорту в багатьох містах країни. На вулицях були побудовані барикади. Життя в районах столиці Каракаса, який є оплотом опозиції, майже зупинилося. Поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які зібралися біля будівлі проурядового телеканалу Venezolana de Televisión", - йдеться в повідомленні.

За словами представників опозиції, 85% працюючого населення країни взяло участь у страйку. У свою чергу, президент Ніколас Мадуро стверджує, що "сотні і сотні підприємств продовжували працювати на сто відсотків".

Головна вимога опозиції - відмова уряду Ніколаса Мадуро від спроб змінити конституцію країни. Опозиція також вимагає відновлення політичних свобод і нормалізації постачання населення продуктами харчування і медикаментами.