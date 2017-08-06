В Ірані вибухнув скандал через селфі депутатів з Могеріні (фото, відео)

21:10, 06 серпня 2017
Світ
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Верховний представник ЄС із питань закордонних справ прилетіла на інавгурацію президента Ірану.

Могеріні в Ірані / REUTERS

Фотосесія іранських депутатів з верховним представником Євросоюзу із питань закордонних справ Федерікою Могеріні спричинила скандал.

Жінка, та ще й білява європейка, в тамтешньому парламенті викликала шквал зацікавленості чоловіків. Тільки-но вона зайшла до будівлі, як її одразу ж оточили депутати. Штурхалися, щоб тільки устигнути сфотографуватися з дипломаткою, передає ТСН.

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Через це у соцмережах мусульманської країни їх розкритикували. Користувачі назвали дії парламентарів "принизливими," а їхню поведінку щонайменше дивною.

Радник президента з питань культури вже пообіцяв провести з кожним із селфістів серйозну розмову.

До Тегерана Могеріні завітала на інавгурацію президента країни Хасана Рухані. 

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Теги: #фото з Могеріні#Могеріні в Ірані