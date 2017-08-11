В атаках на GPS суден у Чорному морі ймовірний "російський слід" - ЗМІ

Повідомлення про проблеми із супутниковою навігацією на Чорному морі наводять на думку, що Росія, можливо, випробовує нову систему "спуфінгу" GPS.

"Можливо, це перший натяк на існування нової форми електронного зброї, яка стане доступна всім - від країн-ізгоїв до дрібних злочинців", - пише журналіст Девід Хемблинг в статті New Scientist, яку передає InoPressa.

22 червня Управління США у справах торгового флоту отримало повідомлення: капітан судна поблизу Новоросійська виявив, що GPS неправильно встановив його місцеперебування: він нібито був розташований на суші, в аеропорту Геленджика. Впевнившись, що саме устаткування працює нормально, капітан зв'язався із сусідніми суднами і виявив: сигнали служби аеронавігаційної інформації вказували, що всі вони перебувають у тому ж аеропорту. "Це торкнулося, як мінімум, 20 суден", - пише видання.

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Автор зазначає: "Хоча інцидент поки що не підтверджений, експерти вважають, що це перший зафіксований випадок маніпуляцій з GPS - спуфінгу-атаки, про яку давно застерігають, але в "природі" вона досі "не спостерігалася".

У цьому випадку підміна - це фальшивий сигнал з наземної станції, який вводить в оману супутниковий приймач.

У 2013 році Тодд Хамфріз (Техаський університет) продемонстрував, як GPS-спуфінг може збити з курсу яхту з новітнім обладнанням. "Робота приймача під час інциденту на Чорному морі багато в чому була схожа на те, що було під час контрольованих атак, що здійснювалися за моєю командою", - говорить Хамфріз.

"На думку Хамфріза, справа в тому, що Росія експериментує з новою формою електронної зброї. У минулому році GPS-спуфінг хаотично порушував роботу приймачів у додатках для смартфонів в центрі Москви", - пише автор. "Фальшивий сигнал, який, схоже, концентрується навколо Кремля, "перекидає" всіх, хто опиняється неподалік, за 32 км в аеропорт Внуково. Ймовірно, це робиться в цілях оборони: багато керовані бомби, ракети і літаки НАТО керуються GPS-навігацією, а успішний спуфінг не дасть їм вразити цілі", - йдеться в статті.

Девід Ласт, екс-президент Королівського інституту навігації (Великобританія), "каже, що інцидент на Чорному морі наводить на думки про існування нового пристрою, який здатен спровокувати широкі збої, наприклад, якщо його застосувати в тривалому спорі з Україною", пише видання.

Підміна-атака - ситуація, у якій одна людина або програма успішно маскується під іншу шляхом фальсифікації даних й дозволяє отримати незаконні переваги.