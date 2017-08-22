Зіткнення есмінця з танкером: немає ознак саботажу або кібервтручання

В інциденті з ракетним есмінцем США USS John S. McCain немає слідів кібервтручання.

Про це написав керівник військово-морськими операціями США адмірал Джон Річардсон на сторінці в Twitter.

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"Ознак можливого кібервтручання або саботажу на даний момент немає. Але будуть розглянуті всі варіанти", - написав Річардсон.

2 clarify Re: possibility of cyber intrusion or sabotage, no indications right now...but review will consider all possibilities — Adm. John Richardson (@CNORichardson) August 21, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, ракетний есмінець США USS John S. McCain зіштовхнувся з нафтовим танкером Alnic MC, який ходить під прапором Ліберії. Зіткнення сталося о 06:24 за місцевим часом (00.24 за київським), коли військовий корабель заходив у порт у Сінгапурі.

Пізніше в прес-службі ВМС США повідомили, що десять моряків ракетного есмінця ВМС США "Джон Маккейн" вважаються зниклими.