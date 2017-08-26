У Москві проходить мітинг проти "законодавчого мракобісся" в регулюванні Інтернету, почалися перші затримання

У Москві проходить мітинг проти «законодавчого мракобісся» в регулюванні Інтернету.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на акцію «За вільний інтернет», ініціаторами якої стали російські опозиційні партії та організації, прийшло кілька тисяч людей.

Акція узгоджена з мерією Москви на проспекті імені Сахарова і передбачає участь до 10 тис. осіб.

Місце проведення мітингу обгороджено спеціальною тимчасовою огорожею, прохід здійснюється тільки після проходу рамки металодетектора і кордону поліції.

На сцені встановлено банер з написом "Інтернет не заберете".

Мітингувальники прийшли на акцію з плакатами: "Інтернет наш", "Інтернет буде вільним", "Інтернет не заборонити, краще думу розпустити", "Кастрований інтернет, промиті мізки", "Ми підкорили б весь космос, але нас садять за репости", "Цензура - дура, Інтернет - молодець".

Деякі учасники акції скандують: "Не буде свободи на російській землі, поки чекісти сидять у Кремлі!".

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Як зазначив один з учасників акції, те, що відбувається в РФ щодо регулювання Інтернету, є "законодавчим мракобіссям".

Перша акція «За вільний інтернет» пройшла на Бульварному кільці 23 липня. У марші взяли участь близько 3 тис. осіб. Демонстранти виступили проти «закону про месенджерів», «пакету Ярової», заборони анонімайзерів і VPN та цензури в Інтернеті. Також на марші закликали до реабілітації фігурантів кримінальних справ за репости і лайки в соцмережах і закликали до відставки глави Роскомнагляду Олександра Жарова.

Акція триватиме до 18.00.

Як повідомляє Дождь, двох активісток з символікою ЛГБТ затримали на акції «За вільний інтернет», яка проходить в Москві на проспекті академіка Сахарова.

Затримані - активістки «Альянсу гетеросексуалів і ЛГБТ за рівноправність» Олександра Алексєєва і Марія Скачкова. За їх словами, вони прийшли на мітинг з прапором, його спробували відібрати націоналісти, після чого поліція затримала активісток.

Крім того, «ОВС-Інфо» повідомляє про затримання члена руху «Відкрита Росія» Сергія Єрмакова. На відео, опублікованому в фейсбуці, Єрмаков знаходиться в поліцейському автобусі і каже, що його затримали «незрозуміло за що».

Раніше повідомлялося, що співробітники поліції вирізали слово «гади» з плаката «Інтернет не заберете, гади» на акції «За вільний інтернет», яка проходить в Москві. Про це розповіла співробітниця «Відкритої Росії» Валентина Дехтяренко.

до нас прийшли співробітники поліції (просили поправити що вони не менти) і вирізали слово "гади" pic.twitter.com/tWLhdIRokQ — Valya (@valya_de) August 26, 2017

Також повідомляється про затримання кількох людей, які були з плакатом на підтримку журналіста «Нової газети» Алі Феруза.

Всього затримано 11 осіб, їх посадили в автозак і відвезли в ОВД «Красносельський», передає «ОВС-Інфо».