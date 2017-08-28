На Сицилії знайшли посудину із 6000-річним вином

Дослідники у одній з печер на італійському острові Сицилія знайшли посудину з вином, яка, на їхню думку, відноситься до IV тисячоліття до н. е. Про це пише видання The Local.

Дослідницька група з Університету Південної Флориди виявила мідний посуд в печері на Монто-Кроніо, на південно-західному узбережжі Сицилії. У великій мідній ємності виявлена винна кислота і натрієва сіль, які природним чином виділяються у процесі виноробства.

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Як пише видання, знахідка перевернула три тисячі років історії виноробства в країні, виявляється, італійці почали виробляти вино раніше, ніж передбачалося. Відкриття допоможе фахівцям з Університету Південної Флориди реконструювати процес того, як вино вироблялося і продавалося на острові.

Раніше повідомлялося, що команда вчених з університету Аристотеля в Салоніках і Вищої нормальної школи Парижа провели хімічний аналіз глиняних глечиків віком близько 6300 років, знайдених в північній Греції, і виявили сліди найдавнішого в світі вина.