Зятя Трампа попросили підписати російський прапор після його свідчень про зв'язки із Росією (відео)

Затя і за сумісництвом радника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера попросили підписати російський триколор, після того, як він дав свідчення у Сенаті. Відповідне відео опубліковано в Twitter NBC News

Інцидент стався, коли Кушнер виходив із Сенату: із натовпу чоловік почав викрикувати прохання підписати прапор РФ.

Читайте також"Не за наказом": у Кремлі прокоментували зустріч російського банкіра із зятем Трампа

Інші ЗМІ повідомляють, що Кушнеру під ноги кинули прапор РФ.

WATCH: A man asks Jared Kushner to sign a Russian flag as he exits meeting with Senate Intel Committee staff pic.twitter.com/ZgZ7UjdXSU