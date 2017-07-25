Зятя Трампа попросили підписати російський прапор після його свідчень про зв'язки із Росією (відео)

15:26, 25 липня 2017
Світ
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Підписати триколор просив невідомий із натовпу, коли Кушнер виходив із Сенату.

Джаред Кушнер / REUTERS

Затя і за сумісництвом радника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера попросили підписати російський триколор, після того, як він дав свідчення у Сенаті. Відповідне відео опубліковано в Twitter NBC News

Інцидент стався, коли Кушнер виходив із Сенату: із натовпу чоловік почав викрикувати прохання підписати прапор РФ.

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Інші ЗМІ повідомляють, що Кушнеру під ноги кинули прапор РФ.

Як повідомляв УНІАН раніше, старший радник Білого дому і зять президента США Джаред Кушнер в підготовленій для виступу в сенаті промові заявив, що чотири рази контактував із представниками Росії під час президентської кампанії і після перемоги Дональда Трампа.

«У мене не було ніякої змови, і я не знав кого-небудь у кампанії, хто перебував би у змові з яким-небудь іноземним урядом», — підкреслив він.

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