На межі ядерного апокаліпсису

У зв’язку з ядерними випробуваннями Північної Кореї складається надзвичайно небезпечна ситуація, оскільки можна стверджувати, що дії північнокорейського лідера стають дедалі агресивнішими. І пов’язано це, насамперед, із безкарністю.

Виходячи зі сказаного, необхідні по-справжньому рішучі дії світової спільноти, щоб переконати північнокорейського лідера Кім Чен Ина в тому, що ця гра є вкрай небезпечною, а така агресивна політика — безперспективною.

Що має робити світова спільнота? Тут криється ключова проблема, оскільки світова спільнота як така навряд чи існує. Натомість є кілька спільнот або ключових гравців на світовій арені. Але, на жаль, їх не можна вважати спільнотою. Тому що якщо, наприклад, розглядати Сполучені Штати Америки, Китай та Росію, то навіть попри те, що є декларації їхньої занепокоєності та стурбованість, уявити собі, що вони зможуть досягнути консенсусу, складно. Навіть якщо вони знають причини та рішення. Адже інтереси, які вони намагаються відстояти у цій грі за допомогою КНДР (крім основного — не допустити ядерного апокаліпсису), у них абсолютно протилежні.

Дії, які зараз пропонує здійснити Трамп, несуть у собі загрозу, тому що будь-яке застосування сили проти Північної Кореї матиме непрогнозовані результати

Нам потрібно сподіватися на систему світової колективної безпеки, адже є Організація Об’єднаних Націй, є Рада безпеки ООН, яка, власне кажучи, худо-бідно з усім справляється. Тобто є інструмент, де можна виробляти рішення, та, як мінімум, ключове розуміння, що всі країни та їхні лідери не хочуть допустити ядерного апокаліпсису. Ті дії, які зараз пропонує здійснити Трамп, несуть у собі загрозу, тому що будь-яке застосування сили проти Північної Кореї матиме непрогнозовані результати.

Слід пам’ятати про інтереси, які переслідують ключові гравці в даній історії. Тому що, в даному випадку, намагаючись зрозуміти логіку дій Північної Кореї, складається враження, що вона постала не лише проти Америки, а й проти всього світу. Яким би неадекватним не був Кім Чен Ин, він прекрасно розуміє, що йому буде досить важко тягатися з усім світом без якихось катастрофічних наслідків для держави і для нього самого.

Тому виникає логічне питання — хто підтримує Пхеньян у такій агресивній політиці, хто його до цього підштовхує? І тут є великий простір для міжнародних розслідувань: хто допомагав і допомагає Північній Кореї створювати ядерне озброєння і носії, хто забезпечує «діри» в ізоляції, хто у закритому режими політично підтримує Пхеньян чи здійснює підтримку через надання йому технологій, ресурсів тощо…

Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова