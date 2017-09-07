Підземний вибух в Лос-Анджелесі залишив гігантську воронку (відео)
09:42, 07 вересня 2017Світ
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У Лос-Анджелеському пожежному департаменті вважають, що пошкодження викликане вибухом в підземному сховищі.
Вибух стався ділянці Південного Централу / скріншот
У середу після обіду в одній з доріг Південного Централу в Лос-Анджелесі утворився отвір значних розмірів.
У Лос-Анджелеському пожежному департаменті вважають, що пошкодження викликано вибухом у підземному сховищі, передає USA.one
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Вибух стався на пожвавленій ділянці вулиці, однак під час нього ніхто не постраждав. На кадрах з місця події можна побачити нагромадження уламків асфальту і дим в центрі.
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