Підземний вибух в Лос-Анджелесі залишив гігантську воронку (відео)

У середу після обіду в одній з доріг Південного Централу в Лос-Анджелесі утворився отвір значних розмірів.

У Лос-Анджелеському пожежному департаменті вважають, що пошкодження викликано вибухом у підземному сховищі, передає USA.one

Читайте такожУ російській Уфі вибухнув автомобіль із людиною в салоні (відео)

Вибух стався на пожвавленій ділянці вулиці, однак під час нього ніхто не постраждав. На кадрах з місця події можна побачити нагромадження уламків асфальту і дим в центрі.