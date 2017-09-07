Американці просять перейменувати ураган "Ірма" в "Іванку"

Майже шість тисяч людей підписали петицію з вимогою перейменувати ураган "Ірма" в ураган "Іванка". Голосування відбувається на інтернет-порталі Petition Site.

«Ураган "Харві" в Х'юстоні став яскравим прикладом того, як зміни клімату роблять урагани могутнішими і небезпечнішими (...) Навіть (дочка президента США Дональда Трампа) Іванка Трамп, яка пообіцяла спробувати вплинути на свого батька в деяких питаннях, таких як, наприклад, кліматичні зміни, спокійно прийняла бездіяльність адміністрації з цього серйозного питання», - йдеться в петиції.

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На думку активістів, поки дочка президента США тримається осторонь, вона причетна до «руйнування, з яким зіткнулися американці від дій адміністрації її батька».

Всього петицію вже підписали понад шість тисяч осіб.

Як повідомляв УНІАН, ураган «Ірма», який вирує в Карибському басейні, вже отримав статус найпотужнішого за останні 10 років. Стихія знищила майже всю житлову частину французьких островів Сен-Мартен і Сен-Бартелемі, в Пуерто-Ріко залишила без електрики мільйон чоловік. Сьогодні ураган може охопити Домініканську республіку, Гаїті, Кубі і американський штат Флорида.