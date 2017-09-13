Німецький журнал назвав Путіна "собакою", в Росії обурені

В одній із статей № 37 журналу Focus за 2017 рік говориться: "Вона [канцлер Німеччини Ангела Меркель] боїться путінського собаку, але не боїться собаку Путіна". Посольство Росії в Німеччині зажадало від видання вибачень, пише РБК.

"В основному це було іронічною грою слів зі словом "собака", - заявила представник журналу Аліса Вагнер. За її словами, термін "собака" (der Hund) німецькою мовою є синонімічним до вислову "міцний горішок" (harter Hund)".

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"На жаль, іронія цієї фрази не може бути адекватно перекладено на російську мову", - зазначила Вагнер.

"Журналу Focus це здається провокаційним. Чи це Так? Немає. Без смаку і нерозумно? Звичайно", - написало посольство Росії в Twitter.

Завідувач кафедри німецької мови МДІМВ Марина Чигашева стверджує, що Focus не мав на увазі "міцний горішок". Таке значення слова Hund може виникнути тільки в тому випадку, якщо на це будуть вказувати такі маркери, як, наприклад, попереду стоїть прикметник. "Тут цього не було, тому фразу слід сприймати як образу", - резюмувала експерт.

Канцлер Німеччини у 2007 році зустрілася з Путіним у Сочі. Під час цих переговорів в момент протокольної зйомки в кімнату вбігла лабрадор Коні. Меркель боїться собак, поява лабрадора викликала у неї страх. Путін пізніше розповів, що не хотів налякати Меркель. За його словами, він не знав про фобію канцлера, а хотів порадувати її.