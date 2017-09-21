У Північній Кореї ми зіткнулися з найбільш небезпечною кризою останніх років – екс-держсекретар США

Світу не слід погоджуватися з ідеєю про ядерну Північну Корею на карті, зараз необхідно переконати Китай, що натиснути на КНДР, – це і в його інтересах. Таку думку в інтерв'ю виданню "Новое время" висловила екс-держсекретар США Кондоліза Райс.

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"У Північній Кореї ми зіткнулися з найбільш небезпечною кризою останніх років. Вони дійсно досягли величезного прогресу в ядерному озброєнні, при цьому лідер країни Кім Чен Ин на диво безрозсудний, а послідовність його дій непередбачувана", - вважає Кондоліза Райс.

Екс-глава Держдепу США також вважає, що краще за санкції на ситуацію з північнокорейською ядерною програмою може вплинути Китай, який є головним торговим партнером КНДР: "Рада безпеки США днями схвалила нові санкції, і це добре. Але все впирається в готовність Китаю натиснути на Північну Корею. Тому що саме з Китаєм здійснюються 90% торговельних відносин Північної Кореї. Це дуже ізольована країна. Китай може набагато ефективніше обмежувати амбіції Північної Кореї. Наше завдання — переконати Китай, що це і в його інтересах, адже ніхто не знає, що насправді відбувається на північнокорейському півострові, і наслідки можуть бути жахливими".

"Зрозуміло, що жоден американський президент не може дозволити собі чекати, поки Північна Корея нападе на США з ядерною зброєю. Це категорично неприйнятно. Я не думаю, що ми повинні прийняти ідею про ядерну Північну Корею на карті світу. В той же час я вважаю, що так само небезпечно ігнорувати те, що Північна Корея може стати ядерною державою. Можна обговорювати, чи відбудеться зміна північнокорейського режиму, розуміючи, що навіть якщо це станеться, проблема північнокорейської ядерної зброї залишиться на порядку денному", - підсумувала вона.

Як повідомляв УНІАН раніше, Північна Корея пригрозила, що посилення санкцій і тиску лише прискорить її ядерну програму.

Повний текст інтерв'ю з Кондолізою Райс читайте у свіжому номері журналу "Новое время".