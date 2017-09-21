Керівників Twitter викликали на допит через російську пропаганду

Компанія Twitter повідомила про заплановану зустріч з Комітетом з розвідки Сенату США, який розслідує втручання Росії у вибори американського президента в 2016 році. Про це повідомляє Associated Press.

У своїй заяві компанія повідомила, що її представники зустрінуться з співробітниками Комітету з розвідки Сенату США на наступному тижні.

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Агентство нагадує, що Комітет уважно вивчає поширення фейкових новин і пропаганди в соціальних мережах на час виборів.

Вже відбулася зустріч з представниками компанії Facebook.

Повідомляється, що топ-демократ в Комітеті, сенатор Марк Уорнер з Вірджинії, сказав, що він також хоче допитати Twitter, і дізнатися більше про використання підроблених облікових записів і мережі ботів для поширення дезінформації.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про нові санкції проти Москви. Це був крок, який, за словами прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, означає повномасштабну торговельну війну проти Москви. Законодавство, схвалене Конгресом, має на меті покарати Росію за військову агресію в Україні та за ймовірне втручання в минулорічні президентські вибори в США.