Винищувачі Британії намагалися перехопити літаки РФ біля берегів Шотландії

Два винищувачі британських ВПС були підняті в повітря за тривогою через два російські військові літаки над узбережжям Шотландії, пише видання Daily Mail.

Повідомляється, що інцидент стався вранці 20 вересня і став черговим епізодом протистояння із "силами Путіна над Північним морем".

Видання пише, що два реактивні літаки «Тайфун» вилетіли з бази Лоссімут, щоб зустріти російські літаки, які згодом змінили траєкторію руху, тому прямого перехоплення не сталося.

Читайте такожУ РФ викотився зі злітної смуги та розбився бомбардувальник, який брав участь у навчаннях "Захід-2017" (відео)

За словами представника ВПС Великобританії, британські винищувачі були підняті в небо по тривозі, коли виявилося, що «зоною британських інтересів» наближаються два російських військових літака.

Літаки Росії, пояснив він, розвернулися і відлетіли, в результаті їх «перехоплення не було здійснено».

Наголошується, що це не перший випадок, коли британські ВПС супроводжують російські бомбардувальники в повітряному просторі Великобританії. Так, у травні цього року два британських літаки «Тайфун» також були підняті в повітря за тривогою.

Раніше повідомлялося, що МЗС Литви вручив ноту послу Росії через порушення повітряного простору.