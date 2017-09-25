У США невідомий відкрив вогонь в церкві: одна людина загинула, вісім поранені

В американському штаті Теннессі чоловік напав на прихожан церкви. Про це повідомляє місцевий канал WKRN.

Унаслідок інциденту загинула жінка, а ще вісім осіб, включно з нападником, дістали поранення.

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За попередньою інформацією слідства, чоловік у масці прибув на позашляховику в церкву в обід. Він увійшов у будівлю й почав стріляти.

П'ятьох потерпілих і стрільця було госпіталізовано. Дві людини в критичному стані.

У поліції розповіли, що стрілець – 26-річний афроамериканець. Поки не встановлено, який стосунок він мав до церкви.