Мей проведе переговори з Туском щодо Brexit в Лондоні - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей проведе переговори з главою Європейської комісії Дональдом Туском у спробі подолати безвихідь в переговорах по Brexit. Про це пише газета Independent.

Як повідомляється, Туск відправиться в Лондон, щоб зустрітися з Мей у вівторок 26 вересня після короткої наради з головним представником ЄС з питань Brexit Мішелем Барньє.

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Видання пише, що зустріч із главою Єврокомісії буде розглядатися як ключова можливість для Мей представити своє бачення переговорного процесу лідерам країн-членів Європейського Союзу (ЄС).

Раніше повідомлялося, що Мей запропонувала дворічний перехідний період в рамках Brexit.