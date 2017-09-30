Засновник WikiLeaks назвав першою інтернет-війною ситуацію в Каталонії

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж назвав ситуацію навколо референдуму про незалежність Каталонії першою світовою інтернет-війною. Він зазначив, що конфлікт в Каталонії став найбільш значущим на Заході протистоянням «між людьми і державою після падіння Берлінської стіни».

Читайте такожЛідер Каталонії розчарований мовчанкою ЄС щодо референдуму«Перша світова інтернет-війна почалася в Каталонії, оскільки народ та уряд використовують інтернет для організації референдуму про незалежність в неділю і для атак з боку іспанської розвідки, яка заморожує телекомунікаційні зв'язки», - написав він у Twitter.

На неділю в Каталонії запланований референдум про незалежність цієї іспанської провінції. Центральний уряд робить все, щоб голосування не відбулося, регіональна влада впевнена, що референдум відбудеться, і вже готуютється до переговорів про відокремлення.